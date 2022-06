Polícia apreende submetralhadora, drogas e prende 17 pessoas, nas últimas 24h, no Amazonas

Policiais militares do município de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus) prenderam dois homens, de 19 e 49 anos, por tráfico de drogas. Os dois suspeitos foram flagrados em posse de 18 porções de maconha e 12 porções de pasta base de cocaína, além de dinheiro em espécie. Eles foram conduzidos para a delegacia do município.

Três homens, com idades entre 18 e 25 anos, foram presos por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Durante a abordagem, a guarnição encontrou três armas de fogo caseiras calibre 12, uma arma de fogo caseira calibre 38, um simulacro de submetralhadora, cinco munições, 26 porções de oxi, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Manaus/AM - A Polícia Militar tirou de circulação cerca de 7 armas de fogo, 18 munições, 150 porções de drogas, mais de R$ 140 em espécie e prendeu 17 pessoas durante os patrulhamentos ostensivos realizados entre a manhã de segunda-feira (30) e as primeiras horas desta terça-feira (31) no Amazonas. As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Maués e São Paulo de Olivença.

