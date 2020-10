Polícia apreende pescado e óleo diesel ilegal em embarcações no Amazonas

Manaus/AM - Durante a Operação Hórus, policiais do Batalhão Ambiental, apreenderam cargas ilegais de pescado e óleo diesel no domingo (18). As cargas foram encontradas em embarcações de grande porte, no rio Solimões e nas proximidades de Manacapuru.



De acordo com os policiais, a equipe estava em patrulhamento fluvial no rio Solimões, quando por volta das 3h da madrugada, avistou uma embarcação e a abordou para fiscalização. Após as revistas, os policiais encontraram cerca de 35 mil litros de óleo diesel marítimo. Questionado, o responsável pela embarcação não apresentou qualquer documentação que legalizasse a carga e por isso, foi detido, assim como a materialidade e o barco.



No início da manhã, os policiais ainda em patrulhamento fluvial, apreenderam em uma embarcação de pesca de grande porte, nas proximidades de Manacapuru, uma carga de 7,5 toneladas de peixe, a maior parte da espécie tambaqui. Duas toneladas do pescado estavam fora do padrão para pesca, comercialização e consumo. O proprietário do barco e responsável pela carga também não apresentou nenhuma documentação aos policiais. Depois dos procedimentos, o responsável recebeu voz de prisão e foi detido junto com a materialidade.



Ao todo, o Batalhão Ambiental apreendeu 7,3 toneladas de tambaqui, 200 quilos de aruanã, uma embarcação pesqueira de grande porte, 35 mil litros de óleo diesel marítimo, uma embarcação de transporte de combustível de grande porte, um bote de alumínio, um motor de popa 15 HP, uma bomba d'água 15 HP, um motor scania a diesel 350, um motor de luz 11 HP, um motor Toyama 2,5 HP e quatro botijas de substância, possivelmente, oxigênio.



Os responsáveis pelas duas embarcações foram entregues na Delegacia Regional de Polícia Civil de Manacapuru. As embarcações e cargas apreendidas estão no porto da cidade e foram entregues às autoridades competentes para as providências.