Polícia apreende mais de 350 trouxinhas de drogas escondidas em feira em Manaus

Manaus/AM - Um esconderijo com mais de 350 porções de drogas foi encontrado pela polícia nessa quarta-feira (22), na Feira da Manaus Moderna, na Zona Sul. De acordo com a Polícia Militar, o entorpecente foi achado após uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), receber uma denúncia anônima informando que próximo das barracas de reciclagem da Feira da Manaus Moderna, havia drogas e dinheiro escondidos. Ao chegarem ao local indicado, os PMs acharam 75 porções de maconha, 269 porções pequenas e 14 porções grandes de oxi. Nenhum valor foi encontrado, mas o material foi apreendido e levado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

