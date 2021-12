Filho é preso após idoso ser encontrado morto dentro de casa em Manaus

Manaus/AM - Bismarque dos Santos Meireles foi preso suspeito de assassinar o próprio pai, Euclides Meireles de 66 anos, nesta quarta-feira (22), no bairro Tancredo Neves, na zona Leste. Segundo a polícia, Euclides foi achado morto dentro de casa e tinha marcas de maus-tratos pelo corpo. Bismarque, foi apontado como o autor do crime e já tinha histórico de violência contra o pai. Em 2020, ele chegou a ser preso por agredir o idoso a martelada. O homem negou o crime, mas foi conduzido à delegacia e deve permanecer preso enquanto a morte de Euclides é investigada.

