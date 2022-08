Polícia apreende mais de 100kg de drogas avaliadas em R$ 1 milhão em Manaus

Manaus/AM - O Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) deflagrou, nesta terça-feira (3), ação policial que resultou nas prisões, em flagrante, de Eduvino Marques Pechar, 36; Francisco Martins Marques, 28, conhecido como “Romário”’; e João Kenedy Frutuoso Mafra, 46. A ação também culminou na apreensão de 115 quilos de maconha tipo skunk, uma espingarda calibre 12 e três botes usados no transporte dos entorpecentes.

A delegada Tamara Albano informou que a apreensão é resultado de um trabalho investigativo que durou aproximadamente dois meses e, durante esse período, foi constatado que algumas pessoas estavam vindo do município de Santa Isabel do Rio Negro, com um carregamento de drogas.

“Durante as diligências, constatamos que os entorpecentes haviam sido levados para um sítio localizado no bairro Tarumã, zona oeste. Ao nos deslocarmos, encontramos João Kenedy, que seria o dono do local, e, naquela ocasião, ele afirmou que o material havia chegado pela madrugada”, disse.

Conforme Tamara, ao fazer buscas pela área, foram encontrados três botes, utilizados no transporte das drogas, bem como, três tabletes de maconha tipo skunk e uma espingarda calibre 12.

“Durante depoimento, João Kenedy informou que outro homem, chamado Eduvino, teria sido o responsável pelo transporte do material e o restante havia sido levado para uma residência no bairro Alvorada, zona oeste”, explicou.

Na residência se encontravam Eduvino e Francisco, entretanto, de imediato, eles informaram que o carregamento não estava lá, mas sim em um depósito no conjunto Ajuricaba, naquele mesmo bairro e zona. “Chegamos no depósito e conseguimos apreender as drogas, que está avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão”, concluiu a delegada.

Procedimentos

Eduvino e Francisco responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e João Kenedy por posse irregular de arma de fogo. O trio ficará à disposição do Poder Judiciário.