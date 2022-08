Polícia apreende drogas escondidas em caixa de isopor junto de gelo e peixe no Amazonas

Ainda durante a operação uma outra pessoas foi presa tentando despachar droga por encomenda em uma embarcação. No total, quase 20 pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação foi realizada em conjunto pelas Polícias Civil e Militar. As drogas foram encontradas quando dois homens tentavam embarcar com a caixa de isopor em uma lancha que tinha como destino Manaus.

Manaus/AM - Durante operação policial realizada no interior do Amazonas, nessa sexta-feira (19), no município de Santa Isabel do Rio Negro, mais de 25 quilos de drogas, do tipo skank, foram apreendidos, escondidos dentro de uma caixa de isopor, junto de gelo e peixe.

