Mulher espera marido dormir, descobre traição no celular e acaba sendo agredida

De acordo com a polícia, a vítima disse que o marido, também de 30 anos, estava dormindo, quando ela avistou as fotos no celular. Ela acordou o suspeito, mandando ele sair da cama. Irritado, o homem deu uma cabeçada na vítima.

Após encontrar fotos de outras mulheres no celular do marido, uma mulher, de 30 anos, foi agredida nessa sexta-feira (19), em Três Lagoas (MS). O caso repercutiu nesse sábado (20).

