Polícia apreende drogas avaliadas em R$ 20 mil dentro de peixes em Manaus

“As drogas estavam escondidas dentro de peixes. Essa apreensão representa um dano financeiro de R$ 20 mil ao crime organizado. Continuaremos com as investigações para identificar os destinatários dos entorpecentes”, disse o delegado.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os entorpecentes foram trazidos em um ferry boat, do município de Tefé, no interior do Amazonas, para Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.