Polícia apreende barco com colunas de ferro entupidas de drogas no Amazonas

Por volta da 1h, a embarcação “Itaporanga”, tipo ferry boat, oriunda do município de Tabatingafoi abordada com destino a Manaus. Nela, foram encontrados nove pacotes de cocaína em três colunas de ferro da embarcação e dois aparelhos conectores de imagens geradas por câmeras de segurança, que transmitem em tempo real para outros monitores que estão conectados.

Manaus/AM - Na madrugada deste sábado (18), policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam 3 quilos de drogas escondidos em três colunas de ferro de uma embarcação. A apreensão aconteceu durante as abordagens feitas pelos policiais em embarcações que trafegam pelo rio Solimões, nas proximidades do município de Coari.

