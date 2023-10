Polícia apreende adolescentes com arma falsa e moto com placa adulterada em Manaus

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

De acordo com policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), por volta das 23h50, a equipe viu a dupla em atitude suspeita em uma motocicleta Fan, cor preta, na avenida José Henrique Bentes Rodrigues. Foi feita abordagem, e constatou-se adulteração da placa do veículo, além da apreensão de um simulacro de arma de fogo e dois telefones celulares. A ocorrência foi finalizada na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

