Polícia apreende adolescente de 17 anos e 6 armas de fogo em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu seis armas de fogo em ocorrências registradas entre a tarde de quinta-feira (14) e a madrugada desta sexta-feira (15), nas zonas oeste e leste de Manaus. Durante as ações, um homem, de 28 anos, foi preso, e um adolescente, de 17 anos, apreendido.

De acordo com os policiais militares que atenderam às ocorrências, das seis armas, três pistolas, um revólver e uma arma de fabricação caseira foram apreendidos pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), enquanto a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreendeu uma arma de fabricação caseira.

No bairro Zumbi dos Palmares, a equipe da Rocam realizava patrulhamento na rua do Igarapé, por volta das 3h30 da madrugada, quando identificou alguns indivíduos armados. Na ocasião, eles fugiram quando perceberam a presença da viatura deixando três armas para trás.

A ação policial resultou na apreensão de duas pistolas de calibre 380 e uma arma de fabricação caseira, que foram encaminhadas para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outra ocorrência da Rocam, por volta das 19h30, na comunidade São Pedro, localizada no bairro Tarumã, um adolescente foi apreendido com uma pistola calibre 9 milímetros, após denúncia. Também foram apreendidas 30 munições não deflagradas do mesmo calibre e um aparelho celular.

O adolescente, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Outras ocorrências

Outras duas armas de fogo foram apreendidas em diferentes ações no bairro Jorge Teixeira. A Rocam apreendeu um revólver calibre 38, além de 532 porções de entorpecentes durante incursão em área de mata. E a 30ª Cicom prendeu um homem com uma arma de fabricação caseira calibre 20.

As duas ocorrências foram encaminhadas para o 14º DIP.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.