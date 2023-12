Passageiros pulam de ônibus para escapar de assalto em Manaus

Um vídeo foi gravado por um casal, que estava em um carro no sentido oposto da avenida, que percebeu uma movimentação estranha na linha de ônibus. Desesperadas com a ação criminosa, as vítimas pularam pelas janelas do veículo. Não há informações de feridos.

Manaus/AM - Alguns passageiros do ônibus 640 pularam do veículo em movimento, nesta sexta-feira (15), para escapar de assalto, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.