Polícia apreende 619 kg de pescado ilegal em Beruri, no Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares apreenderam em uma embarcação na manhã desta quarta-feira (13), cerca de 549 quilos de pirarucu, 70 quilos de tambaqui ruelo e quatro panos de malhadeira, no município de Beruri, interior do Amazonas.

A apreensão da carga se deu no momento em que as equipes inspecionavam as embarcações ancoradas na orla da cidade. Os policiais interceptaram o responsável pelo barco, que confessou o transporte da mercadoria ilícita. O material seria comercializado em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.

Os pescados das espécies apreendidas, atualmente mantidas sob a Lei do Defeso, foram retirados da Reserva de Preservação Ambiental Piagaçu Purus, no sul do estado.

Após os procedimentos, o proprietário da carga foi encaminhado ao 80° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Já a embarcação e a carga ficaram retidos sob a guarda da Polícia Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Beruri.

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.