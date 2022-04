Polícia apreende 22 metros cúbicos de madeira ilegal em depósito clandestino em Manaus

A equipe de policiais ambientais realizava patrulhamento quando verificou um depósito em que era comercializada madeira serrada, na rua Tricolor. Em abordagem no local, os policiais encontraram um idoso de 68 anos, que se identificou como proprietário do estabelecimento e que confirmou a venda de madeiras. Ele também informou não ter o documento de licença legal de funcionamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.