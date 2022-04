Homem baleado em tiroteio em bar morre em hospital de Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado apenas como Israel Francisco, de 27 anos, morreu no Serviço de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales após ser baleado durante tiroteio em bar, na avenida Praia da Ponta Negra, no bairro Parque Riachuelo, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia, Israel estava em um bar quando os criminosos chegaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Além dele, outro homem identificado como Paulo foi foi atingido com, pelo menos, 10 tiros pelo corpo e morreu no local.

Israel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas veio a óbito minutos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Autoria e motivação serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).