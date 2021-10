Polícia apreende 10kg de drogas escondidas em caixa de isopor de Manaus

Denúncia - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Durante a revista no barco foi apreendido aproximadamente 10kg de maconha, que estava escondida dentro de uma caixa com fundo falso de isopor com pescado. Um homem de 21 anos foi conduzido juntamente com o material apreendido para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A ação iniciou-se através de denúncia anônima que informou para equipe policial sobre uma embarcação vinda do município de Tefé, interior do Amazonas, que transportava entorpecentes.

