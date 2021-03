Polícia alerta sobre golpes em sites de compra e venda pela internet

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), fez um alerta para população a respeito de golpes recorrentes nas plataformas de compra e venda pela internet.



De acordo com o delegado Vinicius de Melo, os estelionatários responsáveis por essas fraudes agem de outros estados brasileiros, clonando anúncios das plataformas de venda on-line, originalmente publicados por usuários da capital amazonense.



“As vendas realizadas por meio das redes sociais também oferecem riscos aos usuários, como em casos de vendas de aparelhos celulares, em que o anunciante entrega o produto e não recebe o depósito prometido pelo golpista. Observamos que, além dos celulares, automóveis também são colocados nos golpes”, explicou ele.



Conforme o delegado, quando um negócio é realizado, ele deve ser definido com parâmetros de segurança, pois neste período de pandemia, os estelionatários estão se aproveitando do estado de vulnerabilidade emocional da população.



Outra prática dos criminosos é a oferta de empréstimos via aplicativo de mensagens instantâneas. O delegado relata que os indivíduos buscam números de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de empresas de financiamento no site da Receita Federal (RF) e se apresentam como representantes delas, afirmando que as vítimas tiveram empréstimo aprovado e solicitam depósito bancário.



Orientação – Para evitar ser vítima desse tipo de crime, o delegado Vinicius orienta que a população evite realizar depósitos bancários em dinheiro para agências com origem em outros estados.



“As pessoas que forem vítimas desses golpes podem registrar um Boletim de Ocorrência (BO) pelo site da Polícia Civil, no endereço eletrônico www.delegaciainterativa.am.gov.br, ou, em casos de urgência, procurar a delegacia mais próxima”, destacou.