Polícia alerta sobre golpe do falso leilão de veículos em Manaus

Nos últimos meses foram registrados cerca de 30 BOs sobre o golpe em delegacias da capital. Caso seja vítima, a pessoa deve procurar a unidade policial mais próxima e registrar o BO, munido do máximo de provas possíveis, para que assim as investigações sejam iniciadas.

“Na maioria das vezes as vítimas se deixam levar pela educação, gentileza e no uso correto da língua portuguesa que os infratores utilizam, justamente para dar mais legitimidade ao golpe”, destaca o titular do 19° DIP.

De acordo com os boletins de ocorrências registrados nos últimos meses em Manaus, há vítimas que já perderam entre R$ 30 mil e R$ 40 mil com PIX e transferências bancárias para os criminosos.

Conforme o delegado Costa e Silva, titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorre da seguinte maneira: os infratores se passam por representantes de uma concessionária antiga em sites de compra e venda, e colocam carros com preços atrativos como lance inicial.

