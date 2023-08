Polícia alerta sobre golpe do Catfishing no Amazonas, saiba como funciona

“O objetivo principal dos autores é uma questão financeira, ou seja, a extração de dinheiro da vítima. Para conseguir, o indivíduo cria laços afetivos com a pessoa e aguarda o momento oportuno para pedir transações bancárias. Caso não aconteça, ele a chantageia, tendo em vista que os infratores possuem imagens íntimas das vítimas ou dados pessoais, adquiridas a partir do elo de confiança criado entre eles”, disse Rondon.

O delegado Antônio Rondon, explica que, as vítimas são atraídas pelos criminosos através de conversas na internet, onde geralmente, a vítima e o autor utilizam uma espécie de codinome para se conhecerem e se relacionarem apenas no âmbito virtual.

Manaus/AM - Você já ouviu falar do golpe do Catfishing? Ele é um golpe financeiro que acontece no ambiente virtual e que tem feitos várias vítimas em Manaus e outras cidades no Amazonas. Por conta disso, a Polícia Civil vem alertando a população para evitar novos crimes.

