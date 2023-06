PMs são presos suspeitos de roubar carga de areia em Manaus

Manaus/AM - Os Policiais Militares Sargento Luiz Fernando Malafaia de Oliveira e os cabos Bruno Cezanne Pereira, Leilson Vasconcelos de Oliveira e Junior de Almeida Auzier foram presos, nesta sexta-feira (23), suspeitos de roubar um caminhão com carga de areia, em fevereiro deste ano, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

As prisões ocorreram em cumprimento a mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, além da quebra do sigilo telefônico dos suspeitos.

De acordo com a Polícia Civil, os militares acreditavam que o caminhão transportava uma carga valiosa, no entanto, era apenas areia. Dois PMs estavam em um carro branco, modelo Ônix, e teriam sequestrado o contratante da carga e o motorista do caminhão em um restaurante nas proximidades do Porto da Ceasa.

Durante a ação criminosa, o motorista do caminhão ouviu uma conversa entre os suspeitos em que eles afirmavam que eram policiais. Em outro momento, a vítima conseguiu olhar para fora do veículo e notou que estavam em frente ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Horas depois as vítimas foram abandonadas no município de Iranduba e pediram ajuda de moradores que acionaram a Polícia Civil.