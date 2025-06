PMAM afasta coronel denunciado por agredir esposa em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, também já investiga o caso e instaurou um Inquérito Policial (IP) para apurar as circunstâncias dos fatos. Portanto, mais informações não poderão ser repassadas, para não atrapalhar o curso das investigações.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) repudia qualquer tipo de agressão à mulher e informa que o oficial foi afastado da função que exercia em diretoria administrativa e teve o armamento funcional que utilizava recolhido, tão logo o comando da instituição tomou conhecimento do caso. Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) para apurar o caso.

