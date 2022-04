PM recupera 6 veículos roubados e prende 8 pessoas em Manaus

Na zona norte, a 4ª Cicom deteve um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente, de 14, em posse de um veículo com restrição de roubo, após abordagem no bairro Grande Vitória. A motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor preta, placa JXK-5241 foi localizada pelas câmeras. O 14º DIP recebeu a ocorrência.

Por sua vez, a 14ª Cicom, durante patrulhamento na avenida Autaz Mirim, recuperou o veículo Siena, de cor bege, placa NOW-8J21, com restrição de roubo, e prendeu três homens, de idades entre 19 e 32 anos. Com eles, foram apreendidos 359 gramas de produto análogo a cocaína, uma balança de precisão e R$ 1.816 em espécie. O veículo e os infratores foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

As primeira prisão ocorreu por volta das 11h30, quando o Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) localizou a motocicleta modelo XRE 300, de cor branca, placa PHI-5945, com restrição de furto, na rua Toledo, Colônia Terra Nova, zona Norte.

