PM prende jovem com variedade de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem de 19 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso neste sábado (05), por suspeita de tráfico de drogas. O fato ocorreu em Presidente Figueiredo.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe policial estava realizando patrulhamento quando percebeu a presença do homem em atitude suspeita. Ao efetuarem a abordagem, encontraram com ele, duas trouxinhas de maconha, uma trouxinha de cocaína e a quantia de R$ 118,00 em espécie.

O homem informou que guardava outra quantidade de material ilícito em sua residência. Então, os policiais se deslocaram até o endereço e encontraram mais 328g de maconha.

O suspeito foi encaminhado a unidade policial do município para os procedimentos cabíveis.