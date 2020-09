Mulheres são presas com drogas avaliadas em R$ 90 mil no Amazonas

Manaus/AM - Durante fiscalização neste domingo (06), no porto de Coari, policiais da Base Fluvial Arpão prenderam duas mulheres transportando drogas. No total, foram apreendidos seis tabletes de maconha tipo skunk e 200g de pasta base. As drogas estão avaliadas em mais de R$ 90 mil.

As prisões ocorreram durante fiscalização em duas embarcações distintas. Durante a manhã, na embarcação Madame Crys, a equipe de policiais viu uma mulher com atitude suspeita. Após revista nos pertences dela, foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína de aproximadamente 200g.

Já durante abordagem noturna, na embarcação Abreu de Lima, vinda de Juruá via rio Solimões, foi encontrada na mala de uma passageira seis tabletes de maconha tipo Skunk.

Nos dois casos, foi dada voz de prisão. Elas vão responder pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas.