PM prende 83 pessoas em ações contra crimes ambientais no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) conduziu, entre os dias 12 a 19 de outubro, 83 pessoas a delegacias pela prática de crimes ambientais na capital amazonense e Região Metropolitana de Manaus (RMM). As ações fazem parte da força-tarefa do Governo do Amazonas para reforçar o combate à queimadas e desmatamento ilegais no estado.

Os flagrantes e detenções foram registrados em Manaus, Careiro Castanho, Autazes e Rio Preto da Eva, por meio dos efetivos do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e Força Tática.

Segundo o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, as equipes policiais estão empregadas em regiões onde foram registradas maior incidência de focos de incêndio. “Reforçamos o policiamento nos municípios mais afetados, para dar apoio ao efetivo que já atua nestas áreas. Conseguimos inibir ações criminosas e realizamos o flagrante de mais de 80 pessoas nesses locais. Vamos continuar atuando fortemente no combate a ilícitos ambientais”, afirmou.

Além dos registros de flagrante e condução de suspeitos para as delegacias, a PMAM apreendeu materiais usados para desmatar áreas verdes, como motosserras, facões, retroescavadeiras, além de armas de fogo como espingardas, armas de fabricação caseira e munições.

Força-Tarefa

No dia 11 de outubro, o governador Wilson Lima deu o start no reforço das fiscalizações aos crimes ambientais na região do município de Autazes (a 113 quilômetros da capital), com o envio de mais 64 agentes, entre policiais militares e técnicos do Ipaam, além de 16 viaturas e duas aeronaves.

O efetivo designado para Autazes é de policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Além disso, a PMAM enviou reforço da Rocam e Força Tática para o município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

Com informações da assessoria