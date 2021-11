PM prende 28 pessoas, nas últimas 48 horas, no Amazonas

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem de 22 anos por furto de um aparelho celular na noite de sexta-feira (20), no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital). O suspeito foi identificado horas após o crime, ainda em posse do objeto furtado, e foi levado para a delegacia da cidade.

Entre a manhã de sexta-feira (19) e as primeiras horas de hoje (22), as guarnições da polícia tiraram de circulação mais de um quilo de drogas, 11 armas de fogo, 27 munições e mais de R$ 1 mil em espécie.

