PM prende 21 pessoas e apreende drogas e armas no Amazonas

Exemplo disso ocorreu em Manacapuru, quando um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Durante o patrulhamento de rotina, a guarnição avistou o adolescente tentando se esconder, mas ele foi encontrado com 33 porções de maconha e R$ 35. Ele foi conduzido à delegacia do município.

De acordo com a polícia, onze municípios registraram ocorrências durante o final de semana. Ao todo, as guarnições da PM apreenderam mais de dois quilos de drogas, sete armas de fogo, 95 munições e mais de R$ 3 mil.

