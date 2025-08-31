PM apreende mais de 80 quilos de drogas escondidas em depósito em Manaus





Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu mais de 80 quilos de entorpecentes e prendeu um homem de 48 anos, na estrada do Turismo, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Por volta das 22h30, desse sábado (30), a equipe policial realizava patrulhamento pela região, quando observou um veículo de cor escura entrando em um terreno, antigo espaço do “Forró de Nóis”. O motorista, ao notar a presença da viatura, acelerou o veículo e adentrou o local.

Durante as diligências, o veículo foi encontrado com as portas abertas. No local, um homem que se identificou como caseiro autorizou a entrada dos policiais militares, que logo encontraram algumas porções de entorpecentes em uma sala. Ao ser questionado, o suspeito informou que havia mais drogas escondidas em um freezer.

A ação policial resultou na apreensão de 57 tabletes de maconha tipo skunk, duas porções grandes da mesma substância, 134 porções médias de maconha, uma impressora a vácuo e um veículo Palio azul, de placas JXE 9698.

O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.