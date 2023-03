Plantação de maconha avaliada em R$ 6 milhões é destruída no Amazonas

Manaus/AM - Uma plantação de maconha avaliada em R$ 6 milhões foi destruída pela polícia, na quinta-feira (2), no município de Autazes, interior do Amazonas. Durante a ação, um homem foi preso e materiais para auxiliar no cultivo do entorpecente, sementes e outros apetrechos foram apreendidos.

Os policiais chegaram ao plantio, localizado no ramal do Arumã, no quilômetro 32, da Rodovia 254, após uma denúncia anônima.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 2 mil pés de maconha, sementes de cultivo, e implementos agrícolas para o cultivo do entorpecente. O suspeito preso confessou ser o responsável pelo plantio.

O suspeito foi encaminhado com as amostras da droga para a 39ª DIP. A plantação e a estufa foram incineradas no local.