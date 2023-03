Líder de facção do Pará é preso em Manaus com R$ 30 mil e documentos falsos

Conforme o delegado Denis Pinho, diretor do DIPJ, durante as diligências, que foram realizadas em ação conjunta com a Polícia Civil do Pará (PC-PA), as equipes apreenderam uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa; duas identidades falsificadas; um carro Fiat Punto; uma motocicleta; R$ 29.950 mil em espécie; celulares e sete munições de calibres 40 e 38.

Manaus/AM - A polícia prendeu nesta quinta-feira (2), Fabiano Mendes de Moraes, 27, líder de uma organização criminosa que atuava no estado do Pará. A prisão ocorreu em Manaus, na rua Batalha de Oliveira, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.