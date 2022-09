Pistoleiros executam homem com 15 tiros em Manaus

Segundo informações preliminares, os ocupantes de um carro, modelo Sedan, desceram do veículo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu no local.

Manaus/AM - Um homem identificado com Gustavo Freitas da Silva, de 37 anos, foi executado com 15 tiros, nesta quarta-feira (28), na rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida, zona Sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.