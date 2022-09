Jovem jogada de ponte por ex-namorado recebe alta em Manaus

O suspeito foi preso por tentativa de feminicídio. A Polícia segue com as investigações para descobrir a motivação do crime.

Manaus/AM - Alexia Pedroso, de 20 anos, recebeu alta médica após ficar internada em estado grave desde o dia 21 de agosto deste ano, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Ela foi jogada da ponte da Avenida Sete de Setembro, no bairro Centro, na zona Sul de Manaus, pelo ex-namorado.

