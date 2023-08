Pistoleiros executam 'Dadazinho' em posto de combustíveis no Amazonas

Testemunhas informaram à polícia que Dadazinho estava com alguns amigos quando pistoleiros se aproximaram e efetuaram diversos tiros contra ele. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital da cidade.

Manaus/AM - Pistoleiros executaram um homem, identificado apenas como ‘Dadazinho’, neste domingo (06), em um posto de combustíveis, no município de Parintins, no interior do Amazonas.

