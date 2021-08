Pistoleiro de facção e traficantes são presos com armas e drogas em Manaus

Manaus/AM - Um pistoleiro de uma facção e quatro traficantes foram presos durante a operação "Cidade mais Segura", da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), nesta sexta-feira (20), com seis armas de fogo e mais de 400 trouxinhas de maconha nos bairros Compensa e Jorge Teixeira, zona Norte e Leste.

Policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) iniciaram as diligências no final da tarde na rua Igarapé do Franco, bairro Compensa, dois homens foram abordados pelos agentes. Com eles foram encontrados um revólver calibre 38, porções de maconha e uma balança de precisão.

Ainda na Compensa, a equipe se deslocou até a rua São João, onde foi preso o vulgo “Goiabinha”, apontado como pistoleiro de uma facção criminosa e autor de diversos homicídios na cidade. Na casa dele, os agentes encontraram mais três armas de fogo escondidas.

Depois dessa prisão, as equipes seguiram para o Jorge Teixeira, onde um casal ligado ao bando criminoso foi preso com armas e drogas.

“Na rua Mangarataia, abordamos um indivíduo muito perigoso, vulgo “Derley”, com ele e uma mulher, foram encontradas uma pistola, mais de 400 trouxinhas de drogas e uma balança de precisão. Ele já tinha passagem por tráfico e foi preso esse ano por porte ilegal de arma de fogo”, explicou o capitão da Polícia Militar, Fabrício Almeida.

Denúncia - O disque-denúncia 181, da SSP-AM, funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.

Outra forma de repassar informações é através do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorreu o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. Pode ainda adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa. Já para acionamentos emergências da polícia, a população deve ligar para o 190.