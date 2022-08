Piloto é preso com avião que levava combustível irregular para garimpo ilegal no Amazonas

A aeronave tinha alterações em sua estrutura física, estava suspensa para voo, e o piloto não apresentou nenhum documento do avião. O caso foi apresentado na 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Fonte Boa. Além do avião, foram apreendidos 26 baldes de combustível totalizando 50 litros.

A ação integrada contou com a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), da Polícia Militar (PMAM), da Polícia Civil (PC-AM) além da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM).

Um piloto foi preso com um avião carregado de galões de combustível ilegal, município de Fonte Boa, nesta sexta-feira (12). A policia suspeita que homem levaria os 50 litros de combustível irregular para uma região do garimpo ilegal.

