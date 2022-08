Jovem é morto após motorista se irritar com demora na saída de estacionamento

Um jovem identificado como Fernando Palominio foi atropelado e morreu em frente a um estacionamento no bairro Itaim Bibi, zona Sul de São Paulo. Os envolvidos estavam saíam de uma balada na madrugada deste sábado (13). O suspeito do acidente, identificado pela polícia como Gustavo dos Santos Soares foi preso.

De acordo com a Polícia, o motivo do atropelamento foi por causa da demora na retirada do carro do estacionamento. Foram 2 minutos e 3 segundos até o veículo de Gustavo dar espaço para a manobra do carro de trás.

A vítima sai do carro e fica ao lado do vidro da passageira, justamente quando o motorista suspeito avança. Ele derruba Fernando, dá ré e passa de novo por cima do jovem, que morreu no local.