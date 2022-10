PF prende professor universitário que se passava por perito criminal

O suspeito encontra-se preso, passará por audiência de custódia e responderá pelo crime de uso de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa (Art. 296, §3º, III do Código Penal).

A Polícia Federal prendeu em flagrante um professor universitário que se identificava como Perito Criminal Federal. No momento da prisão, na noite de domingo (9), o indivíduo encontrava-se em um bar ingerindo bebidas alcóolicas, vestido com uma camiseta idêntica (falsa) a da Polícia Federal e portando um simulacro de arma de fogo.

