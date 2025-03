PF prende dupla com mais de 4 kg de drogas em Santo Antônio do Içá

Manaus/AM - Duas mulheres, de 27 e 29 anos, foram presas no sábado (08) pela Polícia Federal e policiais da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas. Elas estavam com mais de 4 kg de pasta base de cocaína.

Conforme o delegado Ubiratan Farias, da 53ª DIP, as diligências iniciaram a partir de uma investigação conjunta entre as Polícias Civil e Federal. As drogas foram encontradas em posse delas em uma embarcação, quando a mesma fez parada no porto de Santo Antônio do Içá.

“Uma das mulheres embarcou em Tabatinga (a 1.108 quilômetros) e a outra em Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros), e elas pretendiam levar os 4 quilos de pasta base de cocaína para a capital amazonense”, contou o delegado.

Procedimentos

As mulheres foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça.