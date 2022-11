PF deflagra operação que mira empresários envolvidos em esquema ilegal

O esquema foi descoberto durante análises feitas por policiais federais, em vultuosas movimentações financeiras realizadas pelos investigados, que não representam ou não "batem" com as atividades comerciais dos envolvidos e nem como o patrimônio adquiridos por eles.

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (21), a Operação "Moeda de Troca" que tem como alvo empresários do Acre e de Rondônia, supostamente envolvidos em crimes com câmbio ilegal e evasão de divisas.

