PF deflagra operação contra pornografia infantil em Manaus e Manacapuru

Segundo as investigações, os envolvidos participavam de grupos de aplicativo WhatsApp e Telegram destinados ao compartilhamento e posse de imagens de pornografia de abuso de crianças e/ou adolescentes, conforme informação oriunda do Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil em cooperação com a Interpol Roma.

