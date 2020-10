PF cumpre dez mandados de busca e 5 de prisão em Manaus

Polícia Federal deflagra operação e cumpre mandados em condomínio de Manaus pic.twitter.com/JildsTHBD2 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 30, 2020

Manaus/AM - A Polícia Federal (PF) no Amazonas deflagrou, na manhã desta sexta-feira (30) a Operação Aquila que investiga uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas em municípios no Amazonas.



Na ação, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária. Em maio deste ano, duas pessoas foram presas em flagrante no aeródromo de Flores após pousarem com avião de pequeno porte vindo de Tabatinga. Ele transportava cerca de 130 quilos de entorpecentes.Foi instaurado um segundo Inquérito Policial para apurar outros envolvidos no esquema criminoso efoi constatada a participação de pessoas nas cidades de Tabatinga e Manaus e também de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, locais onde são cumpridos os mandados.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de pertencimento a organização criminosa e tráfico de drogas, cujas penas, somadas, podem ultrapassar os 20 (vinte) anos de prisão. O nome da operação é uma referência à empresa fictícia utilizada pelos envolvidos para a contratação do fretamento da aeronave apreendida com entorpecentes.