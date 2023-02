PF apreende mais de 37kg de drogas dentro de macaxeiras e milhos no Amazonas

Manaus/AM - Um casal foi preso nesta sexta-feira (03), ao transportar mais de 37 kg de drogas dentro de macaxeiras e milhos no porto do município de Benjamin Constant, no interior do Amazonas.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o homem e a mulher transportavam em uma embarcação, pasta base de cocaína escondidas nas raízes das macaxeiras e nas espigas de milho. Outros tabletes estavam grudados nas espigas junto aos caroços de milhos cobertos pelas folhas.

As drogas foram produzidas na ilha peruana de Islândia e tinham como destino Manaus. Elas estavam sendo transportadas em sacos de fibras e foram camufladas no meio de vegetais para despistar a fiscalização no porto.

O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi levado a delegacia da Policia Federal em Tabatinga (a 1.108 quilômetros a oeste de Manaus)