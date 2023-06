PF apreende embarcações e 600 kg de drogas em floresta no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (15), 600 kg de drogas e duas embarcações, escondidas na floresta no município de São Gabriel da Cachoeira (AM), na fronteira com a Colômbia.

De acordo com a PF, a droga estava escondida na floresta, nas imediações em que estavam atracadas as embarcações. Os suspeitos, que estavam sob posse da substância ilícita, fugiram do local antes da chegada da equipe. Segundo a polícia, foi instaurado procedimento investigativo para análise da procedência do material apreendido.

De acordo com investigação da PF, atualmente, a principal região de produção da maconha do tipo skunk é o Vale do Cauca, na Colômbia.

Para combater o tráfico internacional de drogas na fronteira entre Brasil/Colômbia, os policiais federais e os agentes da COE estão em operação na região do alto e médio Rio Negro, no Amazonas, desde o dia 5/6, sem prazo de encerramento.