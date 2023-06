Homem é preso após ameaçar ex-mulher de morte em Manaus

Conforme Roberta, após denúncias da vítima, a equipe policial iniciou as diligências e durante as buscas efetuou a prisão do suspeito. Ele foi conduzido à delegacia e autuado pelos crimes de ameaça e injúria no contexto da violência doméstica, e ficará à disposição da Justiça.

“Após a mudança, o indivíduo passou a ameaçá-la de morte com frequência, proferindo diversas vezes palavras de baixo calão. Ele também já chegou a agredi-la fisicamente no rosto”, disse a delegada.

Segundo a delegada Roberta Merly, o casal viveu um relacionamento conturbado durante três anos, no entanto, a jovem decidiu sair de casa devido ao comportamento agressivo do infrator.

