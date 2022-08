PF apreende drogas, avaliadas em R$96 mil, dentro de cano de embarcação no Amazonas

O material apreendido pelos policiais foi levado para a delegacia da Polícia Federal do município. As investigações devem continuar para encontrar os responsáveis pela droga.

A apreensão foi realizada por agentes da Polícia Federal com apoio de policiais da Base Anzol. De acordo com o relatório da ocorrência, os agentes estavam realizando uma revista de rotina na embarcação Ferry Boat Diamante, quando encontraram, em um dos porões, um cano de ferro que servia como dreno para o barco.

