PF apreende 20 toneladas de madeira em serraria clandestina no Amazonas

A polícia não deu detalhes sobre as identidades dos suspeitos e nem quantos foram presos. Eles poderão responder pelo crime de comércio ilegal de madeira sem autorização das autoridades competentes, além do crime de associação criminosa.

Manaus/AM - Cerca de 20 toneladas de madeira, equivalente a 17m³, foram apreendidas em uma serraria clandestina, nesta quarta-feira (5), durante operação da Polícia Federal em ação conjunta com o IBAMA, no município de Guajará, no Amazonas.

