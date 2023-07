Corpo de homem com orelha arrancada é encontrado no Monte Horebe em Manaus

Os militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelos moradores após ouvirem diversos tiros na área de mata, localizada no Monte Horebe. Na ocasião, os policiais encontraram o corpo, com marcas de tiros no tórax e sem uma das orelhas, coberto por mato, e o homem ferido com sinais de tortura.

Além dele, outro homem com sinais de tortura foi encontrado na área e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA Campos Salles. As identidades das vítimas não foram divulgadas pela polícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.