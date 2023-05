Perseguição policial termina com criminosos baleados em Manaus

Com isso, o motorista acabou perdendo o controle do veículo e bateu em uma bomba de um posto de combustível. Os criminosos foram socorridos e encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

O trio teria roubado um carro, modelo Ônix, de um motorista de aplicativo e estava cometendo assaltos pela cidade. No entanto, a polícia recebeu o alerta e passou a perseguir os suspeitos. Durante a ação, os três homens foram baleados ao trocarem tiros com os militares.

