Pelo pubiano fez polícia desvendar assassinato do marido de Flordelis

Na ocasião, Flávio alegou que a arma teria sido plantada ali para incriminá-lo, mas a perícia derrubou a versão. “A gente acredita que o autor tenha utilizado a arma sem coldre, então, no espaço entre o corpo e o ferrolho da arma, onde desliza, um em cima do outro, a gente encontrou um pelo pubiano. Material era exatamente o mesmo doado pelo Flávio", explicou o perito Thiago Hermida.

A arma do crime foi achada no quarto dele durante uma perícia feita pela polícia na casa da família dias depois do homicídio.

Um deles é de que um pelo pubiano foi a prova de que o filho biológico de Flor, Flávio dos Santos, foi quem puxou o gatilho e disparou mais de 30 tiros contra Anderson no dia do crime.

Após a condenação a 50 anos da ex-deputada Flordelis pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, detalhes da investigação que levaram a polícia a desvendar o crime começaram a ser divulgados.

