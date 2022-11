Homem morto em barbearia de Manaus era testemunha do 'Caso Flávio'

Manaus/AM - Mateus de Moura Martins, de 28 anos, era uma das testemunhas na morte do engenheiro Flávio Rodrigues, ocorrida em setembro de 2019.

De acordo com as investigações, Mateus esteve com o engenheiro na casa de Alejandro Valeiko, no condomínio Passaredo no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, no dia do crime. Ele já havia sido preso por tráfico de drogas.

Mateus foi executado com dois tiros na cabeça, nesta terça-feira (15), enquanto aguardava o filho de 8 anos cortar o cabelo em uma barbearia, localizada na Rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, na zona Sul da cidade.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).